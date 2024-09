Career day Orientamenti '24, offerti 2500 posti di lavoro

Quasi 2500 i posti di lavoro offerti 152 aziende non solo liguri ma provenienti anche dal resto d'Italia e da diversi paesi esteri, per oltre 800 persone iscritte. Sono questi i numeri principali del Career Day di Orientamenti 2024, organizzato dalla Regione Liguria, che si è aperto a palazzo della Borsa di Genova e che durerà fino a venerdì 4 ottobre.

"Una manifestazione in crescita continua, tra le più importanti a livello nazionale di questo genere - ha spiegato l'assessore regionale alla Formazione e all'Orientamento Marco Scajola - che mette allo stesso tavolo domanda e offerta di lavoro aiutando sia chi lo cerca sia chi ha bisogno di personale qualificato. In questi cinque giorni verranno fatti migliaia di colloqui e sono certo saremo d'aiuto per tantissime persone, giovani e non solo, desiderose di trovare occupazione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA