Blitz interforze a Ventimiglia dopo rissa tra migranti

Un blitz interforze è scattato stamani all'interno dell'ex Tennis Club a Ventimiglia, nell'ambito del piano di contenimento dell'immigrazione deciso nei giorni scorsi dal Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di Imperia Valerio Massimo Romeo dopo la lite tra stranieri culminata con l'accoltellamento di un ragazzo africano di 28 anni trasferito in gravi condizioni al San Martino di Genova.

All'interno della struttura sono stati trovati quattro migranti uno dei quali era già stato accompagnato al Cpr di Roma una settimana fa. Per tutti è scattata una denuncia con l'accusa di occupazione abusiva di proprietà privata. Vicino alla struttura sono stati identificati anche altri migranti, tutti richiedenti asilo, che sono stati sgomberati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA