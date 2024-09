Test di maturità per la Sampdoria che al Braglia punisce l'ingenuità dei padroni di casa e si porta a casa la gara 1-3 grazie ai gol di Ioannu Coda e Tutino.

Reduce dalla vittoria ai rigori nel derby della Lanterna la Samp al "Braglia" per la 7ª giornata del campionato di Serie B porta a casa una partita ordinata che, a parte la sbavatura difensiva in occasione del goal di Beyuku, ha concesso poche occasioni al Modena ed è stata efficace sotto porta.



