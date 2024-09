Comune Genova, da domani prenotazioni per partecipare a Ianua

A partire dalle 9 di domani, lunedì 30 settembre, sarà possibile prenotarsi al link https://www.visitgenoa.it/it/ianua-genova-nel-medioevo-0 per partecipare a Ianua, l'evento di punta di un programma di iniziative culturali che per tutto l'anno hanno accompagnato il pubblico nel riscoprire la storia di Genova.

Da venerdì 11 a domenica 13 ottobre Ianua renderà protagonista la Genova medievale, con i divulgatori scientifici che per tre giornate accompagneranno il pubblico alla scoperta dei siti più rilevanti del centro storico, seguendo l'antica suddivisione tra castrum, civitas e burgus: palazzi, strutture murarie, abbazie, chiese, torri, monumenti ancora perfettamente leggibili e altri da riconoscere e riscoprire. Non mancherà uno sguardo al Medioevo immaginato, quello ricostruito e sognato fra Otto e Novecento.

In questa prima edizione di Ianua l'attenzione è concentrata sulla relazione tra la città e il mare, è quindi prevista l'apertura straordinaria del Palazzo del Mare, Palazzo San Giorgio, cuore pulsante della vita economica e commerciale della Genova medievale. Inoltre, verrà la struttura sociale ed economica della Genova del tempo, evidenziando il ruolo delle grandi famiglie che con le loro "curie", cioè con i loro quartieri familiari, hanno determinato l'aspetto della città antica.

Ianua si inserisce in un weekend particolarmente ricco di eventi a tema medievale. Il 12 ottobre, infatti, Genova celebra la figura di Cristoforo Colombo con numerose iniziative a Palazzo Ducale e nel centro storico, mentre domenica 13 ottobre, a Pra, si svolgerà la tradizionale regata delle Repubbliche marinare, anticipata al sabato dal corteo storico che animerà il centro cittadino toccando i principali siti aperti con le visite guidate dei divulgatori.



