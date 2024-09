Brucia quadro elettrico, principio d'incendio su maxiyacht

Un principio di incendio è divampato, verso le 2.30, all'interno di una imbarcazione a noleggio di 27 metri ormeggiata all'interno del Porto di Cala del Forte, a Ventimiglia, in seguito al probabile corto circuito di un quadro elettrico. Il comandante della barca è rimasto lievemente intossicato, mentre un marinaio è riuscito a mettersi in salvo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento, che hanno lavorato fino alle 5.30 circa.

In seguito all'incendio sono bruciate anche alcune vernici che servivano per alcuni lavori a bordo sviluppando una densa coltre di fumo.



