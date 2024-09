Scontro dopo derby Genova, daspo a ultras francesi fermati

La Polizia di Stato di Genova, dopo la convalida dell'arresto dei due ultras francesi di 33 e 21 anni, arrestati la notte del 26 settembre dopo gli scontri in occasione del derby, ha notificato a entrambi il decreto del prefetto di Genova di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico e i provvedimenti di Daspo del Questore di Genova, rispettivamente di 5 e 3 anni.

I reati contestati vanno dalla rissa, al divieto di travisamento in occasione di pubbliche manifestazioni, al possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.

Per il 33enne, anche la violazione del Daspo emesso dal questore di Ascoli Piceno, in occasione di scontri a margine della partita Ascoli - Genoa del 11 dicembre 2022. I provvedimenti di Daspo notificati anche agli altri 5 occupanti del veicolo denunciati a piede libero, prevedono il divieto di accesso agli impianti sportivi in tutto il territorio nazionale e dell'Unione Europea. In corso ulteriori indagini di polizia giudiziaria.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA