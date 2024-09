La Juventus torna al successo, Genoa ko 3-0

Ritorno al successo per la Juventus che nel silenzio di un Ferraris a porte chiuse e senza tifosi dopo gli incidenti di mercoledì sera nel derby ha sconfitto un Genoa sempre più in crisi di risultati.

Ci ha pensato Vlahovic con una doppietta e Conceicao nel finale, a riportare i tre punti in casa bianconera dopo tre gare consecutive terinate 0-0. L'attaccante serbo ha spezzato ad inizio ripresa su calcio di rigore, mano netta di De Winter, una gara dai ritmi lenti e che il Genoa stava cercando di controllare. Poco dopo su assist di Koopmeiners ha chiuso di fatto la sfida con un preciso diagonale. A legittimare il successo anche una traversa di Koopmeiners su assist di Conceicao mentre al 44' proprio il portoghese ha siglato il terzo gol su assist di Thuram.

Poco ha potuto il Genoa che ha pagato le assenze di giocatori come Messias e Malinovskyi e l'infortunio al 23' del primo tempo di Badelj. Gilardino ha provato a sorprendere gli avversari con il 2008 Ahanor sulla fascia sinistra ma è davanti che la coppia Pinamonti - Vitinha ha fallito senza impensierire mai Perin.

Poche le emozioni nella prima frazione che non ha fatto registrare nemmeno un tiro nello specchio della porta. Ci ha provato Vlahovic su punizione, alto e Koopmeiners con un diagonale terminato abbondamente a lato mentre nel finale un cross di Gonzalez dal fondo è stato smanacciato da Gollini.

Genoa invece non pervenuto almeno sul fronte offensivo mentre è riuscito nella prima frazione a controllare con ordine una Juve poco arrembante.

A cambiare il corso della gara ad inizio secondo tempo, al 2', un tocco di mano di De Winter che ha intercettato un passaggio di Yldiz. Dagli undici metri Vlahovic non ha sbagliato portando i suoi in vantaggio di fatto senza che fino ad allora i bianconeri avessero mai concluso nello specchio. Subito il gol i rossoblù non si sono più rialzati e al 9' Koopmeiners ha pescato Vlahovic largo, il serbo è entrato in area ed ha battuto Gollini con un preciso rasoterra sul secondo palo.

Sotto di due reti Gilardino ha provato a cambiare inserendo tra gli altri Ankeye e l'esordiente Kassa rischiando però di subire il terzo gol quando Conceicao, da poco entrato, ha servito dal fondo Koopmeiners in mezzo ma l'olandese ha colpito la traversa.

Nel finale prime conclusioni del Genoa, un tiro di Kassa bloccato da Perin e una girata di Pinamonti alzata in angolo dall'ex portiere rossoblù proprio poco prima che Conceicao, su assist di Thuram, sigillasse il risultato segnando il terzo gol.

Per i bianconeri vittoria netta e sesta gara consecutiva senza aver subito gol in campionato. Crisi profonda per il Genoa che ha raccolto un solo punto nelle ultime quattro partite. Nota a margine, l'incendio nel primissimo pomeriggio della batteria tampone di un gruppo di continuità elettrico nella stanza del Var. L'incendio è stato immediatamente spento e la batteria sostituita.



