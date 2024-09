Calcio: Spezia, 0-0 con rimpianti contro il Sassuolo al Mapei

Lo Spezia pareggia per 0-0 sul campo del Sassuolo ed estende la propria striscia di imbattibilità alla settima giornata. Senza il leader della difesa Hristov, non al meglio, il tecnico D'Angelo sceglie Wisniewski in difesa e Di Serio come compagno d'attacco di Pio Esposito. Sui piedi dell'ex Atalanta le occasioni migliori della partita. Al 23' tutto solo davanti a Moldovan, dopo un grande tocco del più giovane dei fratelli Esposito, Di Serio spara a lato con il destro. Nella ripresa conclusione al 54' dopo un'altra azione smarcante del compagno e sinistro che il portiere riesce a deviare oltre la traversa. Nel finale gli ingressi di Elia, Colak e Soleri riescono a mettere un freno al forcing del Sassuolo, che aziona il palleggio ma non conclude mai davvero pericolosamente verso la porta di Gori. Spezia che sale a 13 punti dopo sette giornate al secondo posto solitario.





