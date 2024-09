Terza missione economica cinese del 2024 a Genova

Una delegazione di imprese cinesi del quarto centro più popoloso del Paese Chengdu guidata dal direttore del China Council for the Promotion of International Trade Yang Xiaodong ha svolto una missione alla Camera di Commercio di Genova per incontrare il mondo economico genovese e ligure.

È la terza missione economica cinese del 2024 nel capoluogo ligure con protagonisti 26 rappresentanti di imprese medio-grandi, dei settori meccanica avanzata, automotive, energia, hi-tech e intelligenza artificiale del capoluogo della provincia di Sichuan nel sudovest della Cina.

La delegazione, coordinata dal riferimento storico della comunità cinese a Genova Chan Renai, ha incontrato nella sede della Camera di Commercio i rappresentanti delle istituzioni locali, del sistema camerale ligure e di Confindustria. I lavori sono stati aperti dal presidente della Camera di Commercio di Genova Luigi Attanasio, anche in rappresentanza della vicina Camera delle Riviere di Liguria, seguito dall'assessore al Marketing territoriale del Comune di Genova Francesca Corso, dal presidente di Liguria International Carlo Golda e dal segretario generale del corpo consolare Giuseppe Giacomini.

Il presidente Attanasio ha ricordato come si tratti della terza missione di imprese cinesi a Genova del 2024, segno di un rinnovato interesse del governo e delle imprese del gigante asiatico per la cooperazione economica e commerciale con Genova e la Liguria. In chiusura dell'incontro il presidente del gruppo internazionalizzazione di Confindustria Genova Marco Toffolutti ha presentato alla delegazione le eccellenze della manifattura genovese e ligure.



