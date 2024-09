Porto di Ventimiglia entra in Schengen e diventa frontiera

Il porto di Cala del Forte, a Ventimiglia, è stato inserito nella lista degli ingressi di frontiera Schengen del ministero dell'Interno e diventa così il primo ingresso utile per effettuare i controlli di legge su arrivi e partenze previsti per comandanti ed equipaggi delle imbarcazioni e dei superyacht, che non fanno parte dell'area Schengen e che ora potranno ricevere i visti di ingresso e di uscita sul loro passaporto direttamente nell'ufficio di polizia già attivo a Ventimiglia.

"Questa investitura da parte del ministero dell'Interno - ha detto Gian Battista Borea d'Olmo ad di Cala del Forte - rappresenta un'opportunità unica per Cala del Forte e per tutto il territorio, che acquisisce di fatto il diritto di poter accogliere un'importante fetta di mercato della nautica da diporto internazionale". Ne beneficeranno, in particolare, i superyacht che in precedenza erano costretti a trovare soluzioni più lontane dall'area di confine per le pratiche burocratiche di accesso all'area Schengen.

"Gli effetti concreti di questa investitura - conclude - sono stati immediati e proseguiranno nel tempo, assicurando al nostro porto una maggiore visibilità e immagine sul mercato di riferimento internazionale, un incremento del turismo di alto target ed effetti a cascata sull'economia locale, come l'aumento della domanda di servizi di accoglienza di ristorazione, oltre a indubbi vantaggi anche per l'industria e i servizi della nautica già offerti da Cala del Forte e dal territorio".



