Pallanuoto: nasce Pro Recco Waterpolo, è del miliardario Behring

Orlean Invest e Gabriele Volpi annunciano la conclusione dell'iter che consente la prosecuzione dell'attività agonistica di vertice e giovanile della Pro Recco, il club di pallanuoto più titolato al mondo fra gli sport di squadra. Dopo la formalizzazione della cessione del titolo sportivo alla newco costituita nei primi giorni dello scorso mese di agosto, secondo l'iter previsto per il passaggio di consegne, le parti hanno concluso l'accordo che prevede il trasferimento a titolo gratuito dei marchi e della storica denominazione "Pro Recco", nel contesto dell'ingresso della famiglia del miliardario brasiliano Alexandre Behring, nel capitale della newco. La newco assume la denominazione di "Pro Recco Waterpolo", con amministratore unico Maurizio Felugo, già presidente della Pro Recco su designazione di Gabriele Volpi e di Orlean Invest.

Il gruppo Orlean Invest e il suo chairman Gabriele Volpi, "hanno avuto sempre chiari, nella ricerca di chi potesse farsi carico del futuro della società sportiva, gli ineludibili requisiti di solidità, serietà e genuina passione di chi si fosse proposto per farsi carico della prosecuzione - si legge nella nota -. Elementi tutti riscontrati nella nuova compagine proprietaria e manageriale, fin dalle prime interlocuzioni avviate a metà agosto: la migliore scelta possibile a livello globale per garantire un futuro di successi alla squadra". "Come dichiarai in luglio - dichiara Volpi -, è giunta l'ora che il club cammini sulle proprie gambe e l'arrivo della famiglia Behring, cui auguro i migliori successi imprenditoriali e sportivi, mi consente di continuare a fare il tifo per la Pro Recco con la serenità di averla affidata nelle migliori mani possibili". "Siamo entusiasti di iniziare questo nuovo capitolo e affiancarci alla Pro Recco, il Club più di successo al mondo, desideriamo continuare sul solco della sua straordinaria tradizione sportiva e mostrare il potere che ha la pallanuoto nel migliorare la vita delle persone", commenta il ceo della Behring Foundation Lucas Giannini. L'amministrazione della società è stata affidata a Maurizio Felugo. "Si apre oggi un nuovo capitolo della straordinaria epopea recchelina, - dichiara l'ex pallanuotista oggi dirigente sportivo - davanti a noi abbiamo una sfida entusiasmante, che ci dà grande gioia e allo stesso tempo ci responsabilizza perché insieme, ancora una volta, possiamo tuffarci in acqua con l'ambizione di scrivere ulteriori esaltanti pagine di storia del club".



