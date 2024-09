Maresciallo arrestato, minacce ad anziani e falsi arresti

Minacce ad anziani, accesso al sistema per spifferare informazioni, arresti per reati inesistenti. Sono questi gli episodi contesti a Davide Oddicini, il maresciallo comandante della stazione di Cornigliano, arrestato dai colleghi del nucleo investigativo.

"Questo tra un po' mi muore sulla scrivania", una delle affermazioni che Oddicini ha fatto al telefono con un amico carrozziere dopo avere minacciato un uomo di 76 anni di denunciarlo per insolvenza fraudolenta perché non aveva pagato una fattura da 3.700 euro proprio al carrozziere.

E poi l'arresto di uno straniero accusato di rapina impropria per avere rubato delle scatolette di tonno al supermercato dove lavora la fidanzata (indagata) del maresciallo. Un arresto "costruito" su misura, secondo l'accusa: l'uomo aveva restituito subito la merce e il maresciallo non aveva messo nel verbale che aveva dei soldi in tasca e un documento. Invece Oddicini avrebbe volutamente trasformato quel tentativo di rubare la merce, che fra l'altro era stata immediatamente restituita, senza alcuna violenza, in una rapina impropria in modo da poter arrestare l'uomo. I militari hanno anche sottoposto a obblighi un avvocato. A casa gli investigatori, coordinati dal pm Gabriella Dotto, hanno trovato quasi 70 mila euro in contanti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA