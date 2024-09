Sindacati, Regione dia più risorse al trasporto pubblico

I sindacati liguri chiedono più risorse per il trasporto pubblico. "In attesa di conoscere gli esiti delle prossime elezioni regionali, per capire le reali intenzioni dei prossimi amministratori sui gravissimi problemi del trasporto pubblico locale - scrivono in una nota congiunta le segreterie regionali Filt Cgil, Fit Cisl, UILTrasporti Liguria -, ribadiamo la nostra perplessità circa l'indisponibilità ad aumentare le risorse per il servizio, giustificata dall' amministrazione uscente dall' esistenza di stringenti vincoli di finanza pubblica".

Per i sindacati confederali "il trasporto pubblico, sia su gomma che su ferro, va incentivato dalle istituzioni locali competenti integrando quanto di provenienza del fondo nazionale trasporti. Non crediamo utile sottrarre risorse da una parte per destinarle all' altra, perché si farebbe solo un danno all' ambiente aumentando il ricorso al mezzo privato. Noi siamo perché la Regione Liguria aumenti le risorse da destinare al Tpl, che è l'unica strada per avere un sistema di trasporto pubblico che risponda alle esigenze dei cittadini. Occorre dare risposte anche ai lavoratori del settore che, con lo sciopero di venerdì 8 novembre, rivendicheranno un adeguato rinnovo del Ccnl attraverso il necessario rifinanziamento anche del fondo nazionale trasporti".



