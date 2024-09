Scontro derby Genova: Sap, assalto di 300 ultrà sampdoriani

Il sindacato di polizia Sap interviene sugli scontri in occasione del derby di Genova di ieri sera denunciando che "un folto gruppo di ultras sampdoriani, circa 300 individui, ha assalito con bastoni, mazze, transenne e segnali stradali un cordone di polizia con chiari intenti violenti. Diversi colleghi sono rimasti feriti, due di loro in modo particolarmente grave, uno dei quali con la frattura di tre costole. A entrambi è stata diagnosticata una prognosi di 30 giorni".

"Questi - aggiunge il segretario del Sap Paoloni in una nota - non sono tifosi ma violenti che meritano di non partecipare più alle manifestazioni sportive. I nostri colleghi hanno riportato gravi ferite, ma possiamo dire che non hanno rischiato solo la loro incolumità ma la propria vita. Auspichiamo che coloro che sono stati identificati rispondano pienamente e senza attenuanti delle loro azioni".

"Anche per questo - conclude il Sap - ci auguriamo che il ddl sicurezza, approvato alla Camera e adesso in esame al Senato, che prevede sanzioni più gravi per chi usa violenza e resistenza a pubblico ufficiale, venga approvato celermente. Auspichiamo, inoltre, che la Questura voglia effettuare una verifica sulla gestione del servizio, visto che così pochi agenti sono stati lasciati in balia di centinaia di violenti. Esprimiamo ai colleghi feriti, che con grande spirito di servizio hanno affrontato questi violenti, la nostra solidarietà e gli auguri di pronta guarigione".



