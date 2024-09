Scontri derby Genova: tra denunciati anche 6 minorenni

Ci sono anche sei minorenni tra gli ultrà fermati e poi denunciati per gli scontri per il derby di Coppa Italia tra Genoa e Sampdoria di ieri sera. Nel bilancio totale di questa mattina sono nel complesso tre le persone arrestate e 12 quelle denunciate, tra cui cinque francesi.

La polizia, martedì notte, ha fermato una macchina in via Emanuele Filiberto Duca D'Aosta con a bordo tre persone. Dentro gli agenti hanno trovato e sequestrato una mazza di legno, due bastoni di plastica dura, quattro caschi da moto, 36 fumogeni e un coltello a serramanico. I tre, di 21, 29 e 50 anni, già sottoposti a Daspo, sono stati denunciati per possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.

Durante gli scontri del pre-partita sono state sequestrate 17 tra mazze e bastoni, un manganello telescopico e un coltello con una lama di 20 centimetri. Per gli scontri poco prima della fine della partita è stato arrestato un uomo di 50 anni per resistenza, mentre sette giovani, di cui sei minori sono stati denunciati perché trovati in via Canevari con bastoni e cinghie.

Infine, in via Bobbio, l'ultimo scontro con le forze dell'ordine, quando un gruppo di ultras ha spostato i cassonetti dei rifiuti comunali per realizzare una sorta di barricata tentando di dargli fuoco. Qui sono state trovate e sequestrate 23 aste di legno, quattro di metallo pesante e sette di plastica dura. Verso l'una di notte, gli agenti hanno fermato due auto francesi: i sette occupanti sono stati trovati con bastoni, coltelli, sfere d'acciaio, passamontagna, bombolette di pittura spray e artifici pirotecnici. Due sono stati fermati e denunciati.



