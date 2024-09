Scontri derby Genova, Bucci 'episodi di violenza intollerabili'

"Gli scontri avvenuti in città in occasione del derby tra Genoa e Sampdoria hanno lasciato sgomenti i cittadini genovesi e non sono tollerabili. Come sindaco di Genova condanno con fermezza gli episodi di violenza che hanno rovinato una straordinaria serata di sport". Così il sindaco di Genova Marco Bucci commenta gli episodi di violenza fuori dallo stadio Ferraris prima e dopo la partita di calcio di Coppa Italia tra Genoa e Sampdoria.

"Queste azioni non solo offendono i valori del calcio, ma minano anche il rispetto reciproco che deve esistere tra i tifosi e tutti i cittadini - sottolinea il sindaco -. Il derby della Lanterna è una tradizione storica della nostra città, un evento sportivo che dovrebbe essere una celebrazione della passione e del tifo sano, non un'occasione per alimentare tensioni e violenza".

"Esprimo piena solidarietà a tutti coloro che sono stati coinvolti e alle forze dell'ordine che, come sempre, hanno svolto un lavoro straordinario per proteggere i cittadini e fermare i facinorosi - aggiunge Bucci -. La violenza non ha posto a Genova e lavoreremo con determinazione affinché chiunque sia responsabile di questi atti venga perseguito. Il calcio deve unire, non dividere. Continueremo a promuovere iniziative che favoriscano il rispetto, la cultura sportiva e la sana competizione tra le nostre tifoserie. Genova è una città di grandi tradizioni, Genoa e Sampdoria sono sempre state un esempio per l'Italia intera, il nostro derby deve rimanere una festa di sport e appartenenza".



