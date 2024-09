Scontri derby Genova, arrestati tifoso Sampdoria e 2 marsigliesi

Sono tre le persone arrestate dopo gli scontri per il derby di Coppa Italia tra Genoa e Sampdoria di ieri sera. Sì tratta di un tifoso blucerchiato e di due marsigliesi arrivati in supporto della tifoseria rossoblù. Il primo, difeso dall'avvocato Matteo Carpi, è stato fermato per gli scontri in corso De Stefanis. Quando i carabinieri lo hanno bloccato, secondo l'accusa ha iniziato a colpirne uno. Per questo è accusato di resistenza.

I due francesi sono stati arrestati oggi dopo che la polizia ha visto le immagini degli investigatori. I due facevano parte di un gruppo di almeno 12 fermati ieri sera e portati in questura per essere identificati. Uno dei marsigliesi risultava già sottoposto a Daspo dalla Questura di Ascoli Piceno.



