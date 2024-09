Scontri derby Genova: 38 contusi tra tifosi e forze ordine

Sono 38 le persone contuse e medicate in ospedale durante i tafferugli tra tifosi e forze dell'ordine avvenuti ieri prima e dopo il derby di Coppa Italia tra Genoa e Sampdoria. Nel dettaglio, sono 15 gli uomini della polizia, 12 curati in tarda serata e tre durante il pomeriggio, a cui si sommano 11 militari dell'arma dei Carabinieri. "Tutti i pazienti - spiega in una nota la direzione sanitaria dell' ospedale San Martino - sono stati dimessi con prognosi variabili".

Nove i tifosi coinvolti negli scontri, curati e dimessi negli ospedali San Martino e Galliera. "Le Direzioni del Policlinico ringraziano sentitamente i professionisti operativi presso il Pronto Soccorso - prosegue la nota - nel corso della lunga giornata di ieri, esempi di dedizione e abnegazione, capaci di fronteggiare un iper afflusso derivante da quanto accaduto nei pressi dello stadio senza minimamente impattare sulla regolare attività del Pronto Soccorso".



