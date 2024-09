Savona presenta il piano per diventare Capitale italiana cultura

Il Comune di Savona ha consegnato al Ministero della Cultura il dossier di candidatura a Capitale italiana della cultura 2027 redatto dopo un anno e mezzo di incontri con più di 3.000 persone, 372 proposte progettuali vagliate, quaranta Comuni coinvolti e ventisette istituzioni che hanno dato il loro supporto. Le 'Nuove rotte per la cultura' è il tema scelto per la candidatura.

Il percorso ha l'obiettivo di rendere partecipi quaranta Comuni del comprensorio, tra cui nove inseriti nell'Associazione Italiana Città della Ceramica, nove del Nord Ovest e inoltre nove centri del Mediterraneo creando una rete di 'nuove rotte' culturali di cui Savona è fulcro.

Si parte dai grandi progetti in essere per arrivare alle progettualità legate all'innovazione, al digitale e allo sviluppo di realtà identitarie della città di Savona. Sono nove i temi di sviluppo strategico individuati: società, arte, clima, abitare, movimento, religione, giovani, turismo, manualità, che potrenno essere sviluppati oltre che nei nove spazi individuati per lo sviluppo delle progettualità di Savona 2027 anche nei luoghi iconici della città e del territorio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA