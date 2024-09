Sanità, Bonsignore confermato presidente Ordine medici a Genova

La lista 'Continuità ed Esperienza' ha vinto le elezioni dell'Ordine dei medici e degli odontoiatri di Genova e il presidente uscente Alessandro Bonsignore è stato il candidato più votato per il consiglio direttivo con 1.568 preferenze. Oltre 2.500 gli iscritti aventi diritto al voto, circa l'80% dei consensi è andato alla lista vincente mentre circa il 20% alla lista 'Impegno Medico'.

Le elezioni si sono tenute a Genova nella sede di piazza della Vittoria dal 20 al 24 settembre. "I medici e gli odontoiatri hanno evidentemente premiato il lavoro svolto dal consiglio direttivo e dalla commissione dell'albo odontoiatri uscenti, - commenta l'Ordine in una nota - ne hanno gratificato gli sforzi di questi ultimi anni che hanno reso l'Ordine sempre più un punto di riferimento per gli iscritti, la cittadinanza e le Istituzioni".

L'affluenza degli elettori alle urne pari a 2.509 iscritti ha registrato un notevole incremento di votanti rispetto alle elezioni delle tornate precedenti al punto da rappresentare un record storico.



