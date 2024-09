Indagine Procura Figc su post anti Samp di Gudmundsson

La Procura Federale ha aperto un'indagine, per ''condotta sleale e antisportiva'', relativa al post pubblicato sui propri social da Albert Gudmundsson ieri prima del derby di Coppa Italia fra Genoa e Sampdoria, vinto poi ai rigori dalla formazione blucerchiata. L'immagine postata dall'attaccante della Fiorentina che ha militato due stagioni al Genoa raffigura un cassonetto per la spazzatura su cui è riportata, con una bomboletta spray, un'espressione offensiva nei confronti della Sampdoria.

La Procura ha aperto un fascicolo ai sensi dell'art 4 del Codice di giustizia sportiva che fa riferimento ai principi della lealtà, della correttezza e della probità ''in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva''. In caso di deferimento, ai sensi dell'articolo 9, Gudmundsson rischierebbe da un'ammonizione a una sanzione (come già accaduto in casi passati che hanno coinvolto altri giocatori della Serie A), mentre appare al momento poco probabile una squalifica.

Fonti della Fiorentina hanno intanto smentito di aver ricevuto ieri pressioni dalla società blucerchiata per sollecitare l'attaccante islandese a rimuovere il post.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA