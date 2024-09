Calcio: Spezia; D'Angelo, Sassuolo squadra da A voglio intensità

"Il Sassuolo è una squadra forte con giocatori che hanno militato per tanti anni nella massima categoria e hanno anche esperienza europea. Si sono calati subito nella serie B, capendo il tipo di campionato che devono affrontare. Dovremo fare una partita importante da molti punti di vista a partire da quello tattico. E poi essere intensi da subito". È il commento dell'allenatore dello Spezia Luca D'Angelo sul prossimo impegno degli aquilotti che oggi viaggiano secondi in classifica di Serie B con 12 punti. Gli emiliani proveranno a scavalcarli nella sfida di sabato prossimo al Mapei Stadium.

Per lo Spezia qualche calciatore acciaccato che rimane in dubbio. "Hristov non si è allenato molto in settimana, Wisniewski invece è pronto per giocare - spiega il tecnico -.

Proviamo a recuperare Aurelio per la Reggiana perché sulle fasce si fa un gioco dispendioso. Nagy lo abbiamo visto poco perché ha fatto gli Europei in estate e si è riposato meno degli altri".

Accanto alla squadra la presenza del presidente americano Philip Platek tornato dagli Stati Uniti. Seguirà la squadra anche a Reggio Emilia. "Ci sentiamo spesso tramite messaggio. È sempre molto entusiasta, lo era anche quando le cose non andavano bene - evidenzia D'Angelo -. Il suo atteggiamento propositivo è sempre stato importante per noi. Ora che ha rivisto lo stadio pieno e brulicante di entusiasmo lo è a maggior ragione".



