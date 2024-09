Riparte la stagione autunnale del Teatro della Tosse a Genova

Reduce da una intensa attività estiva con oltre 14.000 presenze, il Teatro della Tosse si appresta a rientrare nella sua sede dei Teatri di Sant'Agostino per ripartire con la stagione autunnale. Per l'occasione la sala principale, la Trionfo, aperta nel 1993 e dedicata appunto a uno dei "padri" della Tosse, è stata ristrutturata e resa ancor più accogliente. Nel corso di una conferenza stampa è stato illustrato il nuovo cartellone fino a dicembre: con i vertici del Teatro (Emanuela Conte, Romeo Amedeo, Marina Petrillo) c'erano Barbara Grosso delegata dal Comune e Nicoletta Viziano per la Compagnia di San Paolo. "Confesso - ha detto il presidente Conte - che da vent'anni serbavo il sogno di una pavimentazione in legno, non un aristocratico parquet, ma un tavolato semplice e grezzo come il legno con sui si costruiscono le scenografie. Nuove più comode poltrone accoglieranno i nostri esigenti deretani. Inoltre la nuova ampia sartoria è finalmente tornata all'interno del teatro a presidiare con le sue vetrate Piazza Negri, cantiere sempre aperto (come la Tosse)".La stagione avrà come filo conduttore le "relazioni" nelle diverse sfaccettature, dall'amicizia alla passione politica, dall'amore alla sua negazione, l'odio.

In questa ottica si segnalano quattro spettacoli che faranno da contorno al 25 novembre giornata contro la violenza sulle donne: "Parlami come la pioggia" (23 novembre, S.Agostino), "A maglie scoperte" (25 novembre, S.Agostino), "Succede" (particolare performance per un solo spettatore per volta, 25 novembre, Teatro del Ponente) e "La signora delle camelie" (28 novembre, S.Agostino). Due le nuove produzioni della Tosse. Il 10 ottobre debutterà "Death Caffè (A)live" di Marina Minetti con la regia di Emanuele Conte e Luigi Ferrando, protagonista la stessa Minetti. Il 10 dicembre invece andrà in scena "Mathilde", testo di Veronique Olmi con la traduzione di Alessandra Serra e la regia di Alessio Aronne. Accanto a queste due prime nazionali si segnalano poi le coproduzioni: in particolare, "Cuore puro", favola nera per camorra e pallone di Roberto Saviano, scritto e diretto da Mario Gelardi. Verranno poi ripresi due titoli già rappresentati con successo nella passata stagione: "Il fenomeno Laplante" lo strano caso del capo indiano fascista" di Maurizio Patella e "Erkin, una favola in musica per il Pianeta Terra" di e con Pino Petruzzelli (3 novembre). Nutrito l'elenco degli spettacoli ospiti. E, infine, tornerà come è ormai tradizione la rassegna di danza contemporanea "Resistere e creare": sei gli appuntamenti in cartellone a cominciare da "Sonja Swan" con la Compangia Tardito Rendina (18 ottobre).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA