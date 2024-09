Porti: Federica Montaresi commissaria per La Spezia e Carrara

Federica Montaresi, segretaria generale dell'AdSP del Mar Ligure Orientale, è stata nominata dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti commissaria dell'Autorità portuale in seguito alle dimissioni del presidente Mario Sommariva.

"Auguri di buon lavoro a Federica Montaresi - recita una nota del viceministro al Mit, Edoardo Rixi - La Spezia e Marina di Carrara sono porti in crescita, con solidi progetti per il futuro, frutto della capacità di dialogo con le istituzioni, gli operatori economici e le comunità locali. Con la nomina a commissario del segretario generale Montaresi garantiamo la continuità con la precedente presidenza, in attesa della nomina del nuovo vertice della Adsp".

Peracchini, nomina Montaresi segno grande impegno

Congratulazioni da parte del sindaco della Spezia Peracchini a Federica Montaresi per la sua nomina a commissario dell'Autorità di Sistema Portuale, dopo le dimissioni del presidente Mario Sommariva. "Questo risultato - scrive Peracchini in una nota - è la conferma del suo grande impegno dimostrato in questi anni come segretario generale. Un sincero augurio di buon lavoro a Federica Montaresi, certo che traghetterà AdSP alla nomina del nuovo vertice con competenza e professionalità".



