Disordini durante derby di Genova vicino allo stadio, un ferito

Mentre era ancora in corso il derby di Coppa Italia tra Genoa e Sampdoria sono scoppiati disordini in una strada vicina allo stadio e una persona sarebbe rimasta ferita in modo lieve. Secondo le prime informazioni sarebbero stati i tifosi blucerchiati a lanciare oggetti e fumogeni contro la polizia che cercava di evitare i contatti con i genoani, in corso De Stefanis, nei pressi dello stadio. Ad incendiare gli animi anche l'esposizione da parte dei genoani, durante il match, di alcuni striscioni rubati in primavera nella sede dei blucerchiati Tito Cucchiaroni.

Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri e diverse ambulanze. Ci sarebbe un ferito lieve.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA