Delitto Santa Margherita: 'omicida reagì a ingiusta aggressione'

Sergio Frisinghelli, l'artigiano e giardiniere che ad agosto 2023 ha ucciso il suo vicino di casa Alessio Grana a Santa Margherita Ligure (Genova), ha agito "per legittima difesa" reagendo "a una aggressione ingiusta". Lo scrive il giudice Angela Nutini nelle motivazioni della sentenza di condanna a due anni e 20 giorni per eccesso colposo in omicidio colposo. Una sentenza che aveva soddisfatto i legali del giardiniere, gli avvocati Claudio Zadra e Nadia Solari.

"Ciò che difetta - continua il giudice - è, tuttavia, la proporzione tra la difesa e l'offesa perché, se è vero che l'aggressione con il bastone ed il ferro, giustificava anche il ricorso al coltello, è certo che esso non andasse direzionato verso un organo vitale, poiché non emerge che con l'anima del mattarello, per quanto in ferro, Grana fosse in grado di privare Frisinghelli della vita".

L'omicidio era maturato dopo mesi di cattivi rapporti tra Grana e i condomini, i quali lo avrebbero segnalato più volte alle forze dell'ordine e ai Servizi sociali. La vittima non aveva un lavoro stabile ed era conosciuto in paese come "aggressivo e prepotente". Quella sera, Grana avrebbe prima aggredito verbalmente il vicino e la figlia, poi avrebbe picchiato contro la loro porta di casa. Frisinghelli aveva aperto l'uscio e il suo vicino lo aveva colpito con un pezzo di legno. A quel punto l'aggredito aveva afferrato da un ripiano accanto la porta un coltello e aveva colpito Grana. Era stato lui stesso a chiamare i carabinieri. "Non può, conclusivamente, ritenersi che l'imputato abbia volontariamente contribuito al verificarsi della situazione offensiva per il solo fatto di aver aperto la porta di casa" prosegue il giudice. Infine, secondo la gup non vi fu una volontà di uccidere per questo ha derubricato il reato in omicidio colposo.



