Consegnati a Genova gli ultimi due treni 'Rock'

Si è concluso con la consegna degli ultimi due treni "Rock" numero 47 e numero 48 a stazione Principe a Genova. Il rinnovamento della flotta regionale della Liguria prevista dal Contratto di Servizio ha portato alla consegna di 5 nuovi treni Jazz, 15 Pop e 28 Rock a cui vanno aggiunti i 20 complessi Vivalto a 5 o 6 carrozze trainate da locomotore 464. Un investimento complessivo di 557,9 milioni di euro, di cui 518,1 milioni a carico di Trenitalia e 39,8 milioni a carico della Regione, per avere una flotta tra le più moderne del Paese, abbassando l'età media dei treni a 4 anni e mezzo contro gli oltre 25 del 2017. "Ma oltre all'età media, notevolmente abbassata rispetto a prima - ha spiegato l'assessore regionale ai trasporti Augusti Sartori - questi treni hanno elevati standard di sicurezza, di comfort e di affidabilità che si traducono nella riduzione dei costi di intervento e di manutenzione. In parole povere: avere materiale nuovo vuol dire praticamente annullare la probabilità di guasti e quindi ritardi a tutto vantaggio dell'utenza". La prossima sfida, ha ricordato Sartori, sarà quella del riammodernamento del trasporto su gomma. "Noi abbiamo un grande piano di sostituzione dei mezzi - ha spiegato l'assessore ai trasporti del comune di Genova, Matteo Campora - nei prossimi giorni arriveranno i primi filobus che inizieranno a viaggiare sulle linee esistenti. In totale arriveranno circa 150 mezzi, tra filobus e bus elettrici flash charging, e questo permetterà una modalità di viaggio più confortevole, veloce e sostenibile della punto di vista ambientale".



