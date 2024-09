Coisp, feriti 3 agenti in tafferugli prima del derby Genova

"Tre agenti sono rimasti feriti negli scontri tra tifosi in vista del derby di stasera tra Genova e Sampdoria". Lo scrive in una nota Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, secondo il quale "i poliziotti hanno riportato contusioni a caviglie, gambe e ginocchia poiché sono stati colpiti da spranghe bastonate e dal lancio di bottiglie di vetro". Gli agenti "sono stati portati via in ambulanza". Una cosa "inaccettabile" che, secondo Pianese richiede "la chiusura dei settori dove si annidano le frange più estremiste" e l'inasprimento dei Daspo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA