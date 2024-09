Stella, segnali positivi dalla grande e piccola nautica

"Dal punto di vista degli espositori sono stati confermati i numeri di tenuta del settore.

Buoni segnali da parte del comparto della grande nautica e anche migliori aspettative da parte del comparto della piccola nautica che la scorsa primavera aveva registrato segnali di rallentamento. Rispetto alla prima parte dei saloni autunnali qui a Genova hanno avuto conferme di una maggiore attenzione, clienti più motivati all'acquisto". Marina Stella, direttore generale di Confindustria Nautica traccia così il bilancio della 64 esima edizione del Salone Nautico internazionale di Genova che oggi chiude i battenti. Un "sentimento" positivo d parte degli espositori, molti contatti e, sul fronte delle piccole imbarcazioni anche le prove in mare cresciute rispetto allo scorso anno del 24% testimoniano l'interesse di potenziali acquirenti.

"Per quanto riguarda il comparto dei superyacht si conferma il trend positivo di consolidamento della curva di crescita" aggiunge Stella. Il Salone si chiude con molto interesse e qualche contratto firmato, ma è ancora presto per dire come si concluderà l'anno. "Aspettiamo il mese di dicembre quando si terrà la nostra assemblea e avremo la conclusione della stagione nautica, lì capiremo anche a livello di portafogli ordini per le prossime stagioni come potrà andare il mercato - completa Stella -. Da parte dei nostri imprenditori, c'è attenzione ma non preoccupazione. Sono molto vigili sui segnali di mercato, anche quello internazionale. Visto che esportiamo oltre il 90% della nostra produzione di imbarcazioni vedremo anche come potrà andare il mercato americano".



