Salone Nautico, nel 2025 spazi espositivi anche nel Palasport

"Il Palasport che sarà pronto nel 2025 ha tutte le caratteristiche per poter diventare parte dell'area espositiva del Salone Nautico" dice Andrea Razeto, presidente de I Saloni Nautici, la società di Confindustria Nautica che organizza il Salone. Quest'anno, con il cantiere ancora aperto è stato utilizzato come porta di ingresso della manifestazione, ma il prossimo anno potrebbe diventarne parte integrante a tutti gli effetti. Ancora ingresso, ma anche parte espositiva. E' presto per dire cosa potrà contenere, ma "E' una bella sfida per un organizzatore avere a disposizione delle aree di fatto nuove che possono essere disegnate e messe a servizio del Salone, Il Palasport non è piccolo, ma quest'anno abbiamo avuto una lista di attesa, abbiamo dovuto rinunciare ad alcuni espositori perché materialmente non avevamo spazi" aggiunge Razeto. "C'è anche una filiera dei servizi - completa Marina Stella, direttore generale di Confindustria Nautica - puoi anche non mettere imbarcazioni di un certo tipo al Palasport, ma disegnarlo magari per tutta la parte di servizi che oggi è molto compressa sotto la tensostruttura, la fantasia non manca". E a proposito di tensostruttura, quella del piazzale dove sono posizionati gli stand di diverse tipologie merceologiche, secondo i progetti del Waterfront, dovrebbe essere abbattuta fra ottobre e novembre. "Però noi chiederemo fortemente che ci possa essere comunque una semicopertura, o altrimenti troveremo il modo di utilizzare il piazzale con stand costruiti al momento che possano comunque rendere l'area coperta".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA