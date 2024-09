Salone Nautico Genova cresce, 120.864 visitatori, +2,19%

Il Salone Nautico di Genova 2024 chiude i battenti con 120.864 visitatori, il 2,19% in più rispetto all'edizione 2023, nonostante un lunedì di allerta meteo, e 3.855 prove in mare, il 24% in più, a testimoniare l'interesse dei visitatori.

La vetrina della nautica internazionale, con oltre mille barche in esposizione, oltre 100 novità e 30 première assolute, 125 convegni e workshop, 1.154 giornalisti accreditati (+1,58%), presenta il bilancio in numeri dei sei giorni di manifestazione che si concludono oggi.

"Secondo la grande maggioranza degli espositori il Nautico ha rappresentato un punto di svolta rispetto ad un inizio di stagione meno dinamico - commenta Andrea Razeto, presidente de I Saloni Nautici, la società di Confindustria Nautica che organizza il Salone - Siamo certi che il grande sforzo dell'organizzazione di ripensare e aggiornare l'esposizione sia parte di questo successo".

Il Salone è stato anche luogo di incontro fra filiera nautica e governo - dal presidente del Senato, Ignazio La Russa, al vice presidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini al ministro del Turismo, Daniela Garnero Santanchè, al presidente di Ice Agenzi Matteo Zoppas - sottolinea il presidente di Confindustria Nautica Saverio Cecchi. "Lo scorso anno ho chiesto alla presidente del Consiglio Meloni ascolto, cui dovevano seguire attenzione e quindi azione - dice Cecchi -. Abbiamo avuto l'attenzione del governo e iniziano ad arrivare i provvedimenti di cui il comparto ha bisogno. Confido che anche nel Ddl Blue economy siano accolte le nostre istanze".

Già fissata la data per l'edizione 2025 che si conferma nello stesso periodo, fra quelli di Cannes e Monaco: sarà dal 18 al 24 settembre.

Per il sindaco di Genova, Marco Bucci "Il 64esimo Salone Nautico Internazionale di Genova si conferma ancora una volta un'eccellenza mondiale nel settore della nautica e una vetrina straordinaria per la nostra città. Anche quest'anno il Salone ha confermato la sua posizione come evento di riferimento globale per il settore attirando decine di migliaia di visitatori negli spazi del Waterfront".



