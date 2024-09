Referendum cittadinanza, oltre 10mila firme raccolte in Liguria

Sono oltre 10mila le firme raccolte online in Liguria a favore del referendum sulla cittadinanza, iniziativa lanciata a livello nazionale per dimezzare da 10 a 5 anni di residenza ininterrotta il periodo di tempo necessario per gli stranieri che vogliano fare richiesta di cittadinanza italiana. La campagna passa anche da Genova dove il consigliere comunale del Pd Simohamed Kaabour è uno dei depositari in Cassazione del quesito referendario e rappresentante di Idem Network, rete nazionale di amministratori locali e attivisti di origine straniera.

Insieme alla segretaria generale del Coordinamento nazionale nuove generazioni italiane (Conngi) Presalba Lala, altro soggetto promotore del referendum, rimarca "l'importanza del traguardo delle 500mila firme raccolte a livello nazionale". "È un primo passaggio, in primavera si tratterà di andare al voto - commenta Kaabour - perciò sarà importante fare un grande lavoro di sensibilizzazione". "La legge attuale, scritta nel 1992, è stata pensata per un'Italia che oggi è cambiata e cresciuta, il nostro Paese si è arricchito di persone, famiglie e storie che hanno reso l'idea di Italia ancora più eccezionale, siamo italiane e italiani, ma ancora privi del diritto di cittadinanza che ci spetta", conclude Kaabour.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA