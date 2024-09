Presidio davanti alla Prefettura di Genova contro ddl sicurezza

In centinaia sono scesi in piazza davanti alla Prefettura di Genova per manifestare contro il disegno di legge Sicurezza approvato pochi giorni fa alla Camera. Alla protesta hanno aderito partiti, associazioni, movimenti, sindacati e semplici cittadini.

"Siamo in piazza per dire 'no' al disegno di legge sicurezza che va contro i principi fondamentali sui quali si fonda la nostra democrazia: - afferma il segretario generale della Cgil Genova Igor Magni - se passasse questa norma protestare per strada per difendere il proprio posto di lavoro sarebbe considerato un reato".

"Pensiamo a cosa potrebbe accadere nella nostra città nei confronti di chi protesta contro chiusure o crisi aziendali o chi manifesta in uno sciopero o a sostegno dell'ambiente, dei diritti, della legalità. - aggiunge - Il disegno di legge infatti colpisce le persone che manifestano il proprio dissenso introducendo nuovi reati penali, e quindi il carcere, nei confronti di chi occupa strade, spazi pubblici e privati". Nel corso del presidio una delegazione è stata ricevuta dal prefetto.



