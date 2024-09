Bucci, tagliare le liste di attesa raddoppiando l'uso macchinari

"Bisogna utilizzare di più i macchinari per la diagnostica, non 10 ore al giorno ma 15 o 20, in questo modo si potrà raddoppiare la produttività con costi che resteranno contenuti". Il sindaco di Genova e candidato del centrodestra Marco Bucci, a margine del consiglio comunale, ha fornito la sua ricetta per arrivare alla riduzione delle liste d'attesa nella sanità ligure. "Sappiamo come farlo e lo faremo, parlo con l'esperienza di 35 anni nel settore (Bucci è stato manager di aziende legate alla diagnostica per immagini) e quella in Liguria Digitale, quando abbiamo azzerato le liste d'attesa della Asl3, vedere per credere".

Secondo il sindaco "se i medici presentano 110 richieste per esami e tu ne produci 100 avrai sempre un problema, devi fare in modo che la tua capacità sia uguale o superiore alla richiesta, è un concetto banale". Bucci, che promette "l'apertura di cinque ospedali", aggiunge, con un riferimento alla propria malattia: "Purtroppo o per fortuna io dico che la diagnostica è più importante della terapia, poi è importante che le richieste per la diagnostica siano reali e non inappropriate ma in ogni caso è sempre meglio un'analisi in più che una in meno". Sulle idee dell'avversario Andrea Orlando, proprio in queste ore ha avanzato alcune proposte in tema di sanità, puntando su pubblico e su retribuzioni adeguate del personale sanitario per evitare la fuga verso i privati, Bucci commenta: "Non ha idea di che cosa parla".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA