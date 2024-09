Tunnel subportuale Genova, liberata l'area per la talpa

Ammontano a dieci milioni le risorse già investite da Autostrade per l'Italia per realizzare il nuovo tunnel subportuale di Genova, i lavori iniziati a marzo scorso proseguono senza sosta ed è terminata la demolizione del capannone 'Csm' nell'area portuale dove 18 metri sotto l'attuale manto stradale inizieranno i lavori di scavo con la talpa. Lo spiegano l'amministratore delegato di Aspi Roberto Tomasi e il project manager del tunnel subportuale di Genova Alberto Selleri a margine di un sopralluogo nei cantieri del tunnel subportuale e della Gronda di Genova. "I cantieri non sono mai stati sospesi, ma per proseguire sarà fondamentale la sincronia tra i lavori di scavo e lo smaltimento delle terre di scavo", rimarca Tomasi.

Il viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi ricorda che "il progetto prevede l'interramento delle linee di traffico per entrare in città e in porto, in particolare sarà demolita la parte di Sopraelevata intorno alla Lanterna lato mare riportando alle condizioni originarie la Lanterna di Genova e ricucendo la barriera creatasi tra Dinegro, Sampierdarena e l'area della Lanterna oggi di fatto inaccessibile, un parco collegherà la città alla Lanterna, una delle più grandi operazioni di riqualificazione urbana oggi sul territorio nazionale".

Sul riutilizzo delle terre di scavo del tunnel subportuale secondo Rixi "sul porto di Genova si è creata una situazione di grande tensione, che ha rallentato molti permessi, ma stiamo cercando di tenere tutti i cantieri aperti perché Genova ha sofferto tanti ritardi in passato e non si può permettere nuovi ritardi, il problema non è che ci siano degli imprevisti ma che gli imprevisti devono essere affrontati. Bisogna evitare la movimentazione di migliaia di camion sul nodo di Genova, che manderebbero in collasso il traffico".

"L'area del tunnel subportuale sarà coperta con il parco della Lanterna, - dichiara il sindaco di Genova Marco Bucci - la gente entrerà nel tunnel guardando il parco e sullo sfondo ci sarà la Lanterna come previsto dal progetto di Renzo Piano, sarà un bellissimo ingresso a Genova, un bel parco verde e la Lanterna che lo domina, un parco raggiungibile a piedi da tutta la città attraverso Sampierdarena".



