Spinelli srl, nuovo presidente è Mario Sommariva

La Spinelli srl annuncia la nomina del nuovo presidente, con decorrenza dal 1 ottobre 2024.

L'Assemblea dei Soci, costituita da Spininvest e da Hapag-Lloyd, ha conferito la carica di presidente a Mario Sommariva, ex presidente dell'authority portuale della Spezia.

"La nomina di un professionista ampiamente stimato nel settore e dalla competenza e integrità unanimemente riconosciute come Sommariva - si legge nella nota dell'azienda - dimostra e garantisce il forte impegno da parte dei due soci di proseguire lungo il percorso di costante crescita intrapreso dal Gruppo, valorizzando in misura sempre maggiore il grande lavoro imprenditoriale svolto finora".

Per Dheeraj Bhatia, ceo di Hanseatic Global Terminals e Responsabile dei Terminal e delle infrastrutture (Ctio) di Hapag-Lloyd AG "la grande esperienza di Mario Sommariva sarà fondamentale per rafforzare il nostro management e per proseguire il nostro impegno nel fornire una maggiore capacità e servizi di qualità nei porti italiani. Siamo fiduciosi che la sua esperienza e la sua competenza avranno un impatto positivo nella crescita futura del Gruppo Spinelli".

"Sono onorato di assumere questo ruolo - dichiara Mario Sommariva, neopresidente del Gruppo Spinelli - in una delle principali e più importanti società italiane attive nei settori logistico e dello shipping e ringrazio i soci per la piena fiducia accordatami. Sono fiducioso che, lavorando insieme ai membri del consiglio di amministrazione, ai manager e a tutte le persone che compongono il Gruppo, potremo continuare a crescere e a costruire un futuro prospero insieme ai nostri Stakeholders".

La nomina è destinata a far discutere così come quando Davide Ermini, ex Pd ed ex vicepresidente del consiglio superiore della magistratura ha accettato la presidenza di Spininvest.



