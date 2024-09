Sanità privata, lavoratori in presidio davanti prefettura

Presidio, davanti alla prefettura di Genova dei dipendenti della sanità privata, nell'ambito dello sciopero nazionale per l'intero turno proclamato da Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, per chiedere il rinnovo dei contratti, scaduti da diverso tempo, ma anche una unificazione del contratto della sanità privata, che oggi risulta particolarmente frammentato. Per i lavoratori della sanità privata e i dipendenti delle Rsa, oltre duecento mila in Italia e diverse migliaia in Liguria, la situazione è paradossale. "Queste sono le lavoratrici e i lavoratori che erano definiti 'eroi' durante la pandemia - ricorda Diego Seggi, segretario Cgil Funzjone Pubblica Liguria - mentre oggi sono dimenticati e rappresentano un costo del lavoro. Le associazioni datoriali dicono di non poter rinnovare i contratti perché mancano le risorse ma vigliano ricordare che Cgil Cisl e Uil, assieme alla Regione Liguria, hanno fatto aumentare di circa 17 milioni il finanziamento per il sistema sociosanitario, che non risolve tutti i problemi ma aiuta in termini di sostenibilità contrattuale". "Questo è un contratto che dovrebbe essere rinnovato da diversi anni - aggiunge Andrea Manfredi, segretario Cisl FP Liguria - c'era un accordo ponte che sembrava un preludio a un rinnovo che portasse a una maggiore equità ma finora abbiamo avuto soltanto parole, è arrivato il momento di alzare la testa". Tra i problemi denunciati dai sindacati anche quello di una frammentazione dei contratti. "Noi chiediamo pari qualifiche e pari salari - conclude Marco Vannucci, segretario Uil Fpl Genova - per dare dignità al lavoro di queste persone che svolgono un compito fondamentale di assistenza a tutela delle famiglie e degli anziani. Chiediamo un contratto unico per evitare lo sfruttamento da parte di alcuni datori di lavoro che utilizzano contratti con 'sindacati gialli' e rivendichiamo un'attuazione dei contratti firmati dai sindacati maggiormente rappresentativi".



