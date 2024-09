Morta Anna Laura Messeri, insegnò a Sciaccaluga e Bizzarri

E' mancata, sabato sera, Anna Laura Messeri. Per circa cinquant'anni è stata la colonna portante della Scuola di Recitazione del Teatro Nazionale.Il Teatro la ricorderà lunedì prossimo, 30 settembre, in un incontro con tanti suoi ex allievi al Teatro Duse, alle ore 12. Diplomata in regia all'Accademia Nazionale d'Arte drammatica "Silvio D'Amico", Anna Laura Messeri si è in pratica identificata con la Scuola dello Stabile che Ivo Chiesa intuendone le notevoli capacità didattiche e di autorevolezza. "Se questa scuola - aveva dichiarato anni fa il compianto, suo ex allievo, Marco Sciaccaluga - ha raggiunto la posizione che ha ed è considerata una delle migliori o addirittura la prima del "Regno" lo si deve a lei e a Massimo Mesciulam, due insegnanti straordinari, molto diversi fra loro, ma entrambi grandi pedagoghi". Oltre trecento gli attori e i registi cresciuti sotto la sua guida; basta citare, fra i tanti, oltre a Sciaccaluga, Elisabetta Pozzi, Valerio Binasco, Enrico Campanati, Sara Bertelà, Lisa Galantini, Manuela Arcuri, Orietta Notari, Massimo Mesciulam, Maurizio Lastrico e Luca Bizzarri che in una nota al libro pubblicato dalla stessa Messeri nel 2023 ("Le regole del gioco - Guida ai primi segreti della recitazione") aveva annotato: "Anna Laura Messeri non insegna solo a recitare, ma a pensare come un attore. Per lei il lavoro viene prima di tutto e sono orgoglioso di far parte degli allievi, tanti, a cui non ha detto bravo nemmeno per sbaglio". Oltre a insegnare, la Messeri è stata per decenni la direttrice della scuola. Ha poi ceduto il ruolo a Marco Sciaccaluga e quando questi è mancato nel 2021, il Teatro ha affidato la scuola a Elisabetta Pozzi e nominato la Messeri direttrice "ad honorem".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA