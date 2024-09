È stata prolungata fino alle 21 oggi, lunedì 23 settembre, l'allerta gialla per piogge diffuse e temporali sui settori Levante e per i bacini padani di Levante.

Confermata alle 18 la chiusura dell'allerta nelle altre zone della Liguria.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell'allerta. In caso di eventi intensi.



