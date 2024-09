Liguria: sala gremita per l'avvio della campagna di Bucci

"Non è vero, come è stato detto, che farò campagna elettorale solo a Genova, abbiamo già l'agenda pianificata e sarò in tutta la Liguria, i liguri devono conoscere la mia faccia, la faccia di una persona onesta che vuol fare le cose per il territorio, il messaggio che lanciamo oggi è che noi abbiamo un programma preciso, con cose precise che vogliamo fare nei prossimi cinque anni per garantire che la Liguria possa fare il salto di qualità e diventare internazionale". Lo ha detto il sindaco di Genova e candidato del centrodestra Marco Bucci prima di entrare nella sala dell'hotel Bristol, nel centro di Genova, dove una folla di militanti, candidati e simpatizzanti dei partiti e delle liste che lo sostengono, si sono riuniti per il calcio di inizio della campagna elettorale.

"Le nostre priorità per la Liguria sono infrastrutture, sanità e uno sviluppo basato sul concetto di Esg, l'environmental social growing, che significa che la crescita economica deve avere benefici per tutta la popolazione, ma anche cultura e ambiente" ha aggiunto Bucci. Il sindaco è tornato poi ad attaccare gli avversari politici, dalla segretaria Pd Elly Schlein ("Non mi ha mai visto, non ci siamo mai parlati ma pensa di sapere tutto quello che c'è nella mia mente") al candidato Andrea Orlando ("E' tornato a dire che siamo criminali, se è così che informi la magistratura, essendo stato ministro dovrebbe sapere come funzionano queste cose, altrimenti stia zitto").

Il candidato del centrodestra non risponde alle domande dei giornalisti sulla continuità tra la sua politica e quella della stagione Toti ma poi precisa: "L'amministrazione regionale in nove anni ha fatto cose importanti e quelle devono proseguire, ciò che non ha funzionato no, nessuno è perfetto, sicuramente sulla sanità ci sono cose che vanno cambiate, bisogna migliorare la situazione delle liste d'attesa e bisogna costruire nuovi ospedali attraverso strutture commissariali, così come è stato fatto per il ponte". Alla presentazione della campagna elettorale, tra bandiere e fogli per raccogliere le firme (la lista Orgoglio Liguria aveva il banchetto fuori dall'hotel) molte figure di spicco del centrodestra ligure, dai segretari di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, Carlo Bagnasco, Edoardo Rixi e Matteo Rosso. C'è anche la deputata di Noi Moderati Ilaria Cavo, per settimane tra i papabili candidati alla presidenza della regione.



