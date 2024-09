Liguria: Bucci useremo soldi per aumentare esami medici

"Noi avremo l'intervento dei soldi pubblici per aumentare il numero degli esami per ciascuna macchina. Ovviamente il macchinario non ha bisogno di essere pagato perché è già pagato, però il personale, cioè i medici, gli infermieri eccetera, hanno bisogno di essere pagati, quindi con loro pagheremo questo. Se questo è sufficiente ad azzerare le liste d'attesa come è successo nel 2016 con la ASL 3 bene. Se questo non è sufficiente, noi chiederemo aiuto a qualcun altro".

Lo ha dichiarato il candidato alla presidenza della Regione Liguria per il centrodestra Marco Bucci rispondendo ai cronisti che chiedevano conferma alle parole dell'assessore regionale alla sanità Gratarola che ha dichiarato che in caso di vittoria si proseguirà con l'acquisto di prestazioni dai privati.

"Ma lo scopo è per il cittadino azzerare le liste d'attesa, questo è l'obiettivo - ha aggiunto Bucci -. Sono sempre soldi pubblici e poi se il pubblico dirà aiuto Tizio o aiuto Caio è un altro discorso. L'importante è che il cittadino abbia le liste azzerate. Fatemi dire una cosa sul pubblico e sul privato: io penso che il modello migliore sia in Emilia Romagna che guarda caso sta sul centro sinistra, hanno circa il 26% di privati nella sanità e noi siamo al 14%".

"Cinque nuovi ospedali? Sono Felettino, Gaslini, Galliera, Erzelli e Arma di Taggia. Sono quasi tutti completamente già finanziati. Li metteremo nel programma e questo vuol dire che ci tiriamo su le maniche per farli" ha concluso Bucci.



