Cantieri autostrade: Tomasi, 900 mln di opere in 4 anni a Genova

"Il più grande cantiere che Autostrade per l'Italia in realtà oggi sta facendo nel tronco autostradale di Genova è l'ammodernamento della rete con 900 milioni di euro di opere realizzate negli ultimi quattro anni".

Lo sottolinea l'amministratore delegato di Aspi Roberto Tomasi a margine di un sopralluogo nei cantieri del tunnel subportuale e della Gronda di Genova.

"Entro il 2024 nel tronco di Genova chiuderemo 24mila cantierizzazioni fatte in un solo anno, - spiega Tomasi - abbiamo diminuito l'impatto dei cantieri sul traffico, il 97% dei volumi di traffico passa sulla nostra rete senza l'impatto dei cantieri, visto che sono aumentati i cantieri notturni".





