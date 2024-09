Bomba d'acqua in Costa Azzurra, strade allagate a Cannes

Una bomba d'acqua ha investito in mattinata la Costa Azzurra francese, provocando allagamenti nelle strade, a Cannes e nelle zone limitrofe, in alcuni casi trasformate in torrenti in piena. Secondo il meteo francese, sarebbero scesi ventisei millimetri di pioggia in un'ora, diciotto dei quali in appena dodici minuti. In provincia di Imperia, invece, dove è stata decretata l'allerta gialla, l'ondata di maltempo è stata più clemente. Pochi sono gli interventi dei vigili del fuoco, più che altro per alcuni alberi pericolanti o su strada. Qualche allagamento anche sulle strada di Sanremo, a causa della pioggia battente, ma che si è risolto nel giro di pochi minuti.



