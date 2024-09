Cinque Terre, boom visitatori da riapertura della Via dell'Amore

Boom di visitatori nella Via dell'Amore alle Cinque Terre, il sentiero a picco sul mare tra Riomaggiore e Manarola (La Spezia) che dalla riapertura il 9 agosto scorso al 17 settembre ha registrato 62 mila biglietti venduti, di cui 30 mila già nel mese di settembre. Il cammino patrimonio dell'umanità chiuso dal 2012 a causa di una frana è stato riaperto agli escursionisti e turisti di tutto il mondo dopo due anni di lavori.

"Siamo orgogliosi di apprendere i risultati straordinari della Via dell'Amore, i numeri sono il segno tangibile dell'attrattiva unica del nostro territorio che continua a richiamare turisti da tutto il mondo - commenta l'assessore regionale al Turismo Augusto Sartori -. Come Regione siamo fieri di aver contribuito agli investimenti per il ripristino di questo gioiello dopo 12 anni di chiusura e di aver collaborato con il Mnistero del Turismo e il ministro Santanchè per la memorabile festa di inaugurazione dello scorso 26 luglio".

"Il riscontro positivo dei visitatori è la dimostrazione che con visione e impegno il nostro patrimonio può continuare a far innamorare il mondo - aggiunge l'assessore -. È la prova concreta di come una strategia di valorizzazione mirata possa generare un turismo sostenibile, destagionalizzato e di qualità.

È fondamentale continuare su questa strada, con l'obiettivo di rendere la Liguria una destinazione sempre più attraente durante tutto l'anno, garantendo un equilibrio tra lo sviluppo economico del territorio e la tutela delle sue bellezze naturali".



