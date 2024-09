Carlo Conti, per nuove proposte talent in cinque serate su Rai2

''Penso al Festival di Sanremo, stiamo lavorando con la commissione artistica, ne approfitto per dire che fino al 9 ottobre c'è tempo per le nuove proposte''.

Carlo Conti in diretta al Tg1 rivela le prime linee del prossimo Festival di Sanremo che si svolgerà nella città dei fiori dall'11 al 15 febbraio.

''Sto ascoltando tante canzoni dei big ma voglio dire che c'è una bella novità per le nuove proposte, faremo una specie di talent in cinque serate su Rai2, vi dirò poi anche chi condurrà, non le condurrò io sarebbe troppo, e come arriveremo alla selezione dei migliori come nuove proposte 2025''. Per quanto riguarda i ''big, vuoi sapere i 24? È presto ma li annunceremo all'inizio del mese di dicembre al Tg1''. Come sono? ''Mi stanno mettendo in difficoltà, c'è di tutto dalla melodia al brano impegnato, la dance, insomma sarò in difficoltà. Quando mi arrivano i brani li ascolto a volume basso li memorizzo, poi man mano in momenti inaspettati li sento, improvvisamente come se fossero in radio''. Quanto al compleanno di Ornella Vanoni e Gino Paoli diche Carlo Conti per i loro 90 anni: ''Sono la storia della musica italiana, miti assoluti per canzoni ed emozioni e il modo di vivere l'arte, esempi da seguire quanti chissà arriveranno a 90 anni. La vostra musica è nei nostri cuori''.



