Carceri, pallone con telefonini e droga sequestrato a Genova

Un pallone da calcio imbottito con telefonini e droga è stato sequestrato dalla polizia penitenziaria nel carcere di Genova Marassi a seguito di un'operazione di intelligence sui lanci dall'esterno. Lo denuncia il segretario ligure del Sindacato autonomo polizia penitenziaria (Sappe) Vincenzo Tristaino spiegando che "gli agenti hanno rinvenuto due pacchetti e un pallone da calcio con all'interno otto smartphone, mezz'etto di hashish e circa ottanta pastiglie di subotex".

Il Sappe sottolinea come "ancora una volta la polizia penitenziaria, nonostante gli scarsi mezzi a disposizione e la carenza di personale, è riuscita ad intercettare oggetti illeciti destinati alla popolazione detenuta". "Come sindacato rinnoviamo l'invito al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Dap) di schermare con un costo relativo dì qualche migliaio di euro gli istituti di pena evitando così a monte il problema", conclude Tristaino.

Il segretario generale del Sappe Donato Capece sollecita interventi urgenti da parte delle istituzioni: "non sappiamo più in quale lingua del mondo dire che le carceri devono essere tutte schermate all'uso di telefoni cellulari e qualsiasi altro apparato tecnologico che possa produrre comunicazioni nonchè altrettanto necessario è prevedere uno specifico reato penale per coloro che vengono trovati in possesso di cellulari in carcere".



