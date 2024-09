Calcio: Spezia domina la Carrarese e sale al secondo posto

Lo Spezia vince ampiamente il derby lunense contro la Carrarese e sale al secondo posto in solitaria nel campionato di serie B dopo sei giornate, a due punti dalla capolista Pisa. Al Picco finisce 4-2 di fronte a oltre diecimila tifosi di casa, accorsi per assistere al ritorno di un match di campanile che mancava da dodici anni. Quasi deserto il settore ospiti in contestazione nei confronti dell'obbligo di tessera.

Segna a freddo la Carrarese con Cerri (5') bravo a trovare lìangolo con il sinistro dopo una risposta corta, ma il primo tempo è tutto un monologo dello Spezia che con Pio Esposito va alla conclusione dal cuore dell'area praticamente a ogni azione.

Mira sbagliata di centimetri al 9', Bleve con un piede al 13', il corpo di un difensore al 15' e ancora Bleve al 24' negano il gol del pareggio, che arriva infine dalla collaborazione tra i fratelli Esposito: Salvatore centra in area un corner teso e Pio devia di testa sotto la traversa (25').

Il sorpasso arriva pochi minuti dopo il rientro in campo quando Bandinelli viene steso da Zanon in area. Salvatore Esposito spiazza Bleve dal dischetto (48'). Poi ancora Pio Esposito ribadisce in rete una respinta corta del portiere apuano (61'). Oliana illude la Carrarese al 74' con una conclusione di qualità sotto la traversa che accorcia sul 3-2, ma otto minuti dopo Hristov schiaccia di testa l'ennesimo perfetto corner di Salvatore Esposito e fissa il punteggio.





