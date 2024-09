Arriva perturbazione sulla Liguria, Arpal emana allerta gialla

Arpal ha emesso l'allerta gialla su tutta la regione dalle 6 alle 18 di domani lunedì 23 settembre a causa di un peggioramento delle condizioni meteo in arrivo sulla Liguria. Domani, secondo i previsori di Arpal, potrebbero verificarsi condizioni adatte a una convergenza fra scirocco da sud-est e tramontana da nord, che dovrebbe instaurarsi sul centro-levante regionale. Lo scenario più probabile è tuttavia quello per cui la parte più attiva della struttura precipitativa dovrebbe restare confinata in mare.

Tutta la regione sarà interessata da piogge diffuse, con i temporali - che non dovrebbero essere accompagnati da colpo di vento o grandine - forti e organizzati soprattutto sul centro-levante.

Ulteriori valutazioni verranno effettuate nella mattinata di domani con le nuove uscite modellistiche. La sala operativa regionale resterà aperta per tutta la durata dell'allerta.





