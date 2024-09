Startup al Salone Nautico, tapis roulant d'acqua a intuitive app

Un tapis roulant per camminare sull'acqua, un rivestimento protettivo delle carene a impatto zero, che grazie al silicone crea una barriera naturale all'adesione degli organismi subacquei senza rilasciare sostanze tossiche, un supercondensatore modellabile che consente di accumulare energia risparmiando spazi e peso a bordo, piattaforme galleggianti che permettono di rimediare alla carenza di spazi in porti e porticcioli, app intuitive per la manutenzione delle imbarcazioni. Sono solo alcune delle proposte delle 12 startup presenti al Salone Nautico di Genova grazie alla collaborazione con Agenzia Ice, un caleidoscopio di idee innovative, alcune già avviate, altre al debutto.

"Il progetto di Seaform nasce da un laboratorio di ricerca del Politecnico di Torino, che lavora da oltre 15 anni con le strutture offshore - racconta Alice Rosiello, amministratrice di Seaform -: stiamo sviluppando e ingegnerizzando piattaforme modulari galleggianti in calcestruzzo che permettono di creare strutture sull'acqua in maniera sostenibile, meno impattante rispetto a quelle attualmente utilizzate. Piattaforme che si adattano a tutte le funzioni e possono essere rifunzionalizzabili nel tempo. Ad esempio con l'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio abbiamo realizzato uno studio di fattibilità per creare un terminal per maxi yacht e piccole navi da crociera all'interno del bacino del porto di Taranto, che permetta l'attracco di imbarcazioni ma anche di mettere infrastratture sopra, una serie di servizi per il terminal".

Dalle isole galleggianti si passa agli accessori, come la prima maniglia pieghevole per winch che non è necessario rimuovere: si chiama Flipper, lanciata da Easysea, è già venduta in 96 Paesi. Deve invece ancora uscire il tapis roulant sull'acqua di Watermill Italia. "Camminare sull'acqua è la nostra ambizione - dice Lorenzo Gerosa - il nostro tapis roulant, dotato di un corrimano, grazie ad un meccanismo innovativo riesce a trasformare l'energia della camminata in movimento sull'acqua. Lo presentiamo al Nautico in anteprima e speriamo di vederlo presto sui laghi e sui mari".

Le startup, si sono presentate questa mattina in una carrellata sulla terrazza del padiglione Blu al Salone Nautico.

"C'è tanta creatività e tecnologia che spazia in molti campi per la nautica - commenta Alessandro Gianneschi, vicepresidente di Confindustria Nautica -. Un mondo molto giovane ed è bene che sia così anche perché per l'innovazione ci vogliono idee, voglia di fare e di spingere e anche inconsapevolezza alle volte, che possono trovre concretezza nelle aziende che sono già inserite nel territorio e nell'industria nautica".



