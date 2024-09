Salone Nautico, Design innovation award premia eccellenza

I vincitori della quinta edizione del Design innovation award sono stati incoronati ieri sera con una cerimonia al Palazzo della Borsa. Dieci premi in dieci categorie, dalla vela, al motore, dai superyacht alle imbarcazioni pneumatiche, dagli accessori ai multiscafi, due premi speciali - innovazione e carriera - e due menzioni d'onore. Il premio alla carriera è andato al cantiere Solaris Yachts, che compie cinquant'anni "per il continuo impegno nel design e nell'innovazione". Quello all'innovazione a Mpx Impact di Musto "per il design unico e rivoluzionario che guarda oltre le soluzioni convenzionali, usando materiali e metodi innovativi per la protezione da impatti tipici della navigazione oceanica".

Menzioni d'onore per Swan Arrow di Nautor Swan, elegante mega tender con eleganti interni "che si apre in una generosa terrazza" e Ride di Seakeeper per la "regolazione ottimale della navigazione grazie a un software rivoluzionario e un sistema di stabilizzazione guidato da sensori". Il premio, istituito nel 2020 da Confindustria Nautica e Saloni nautici è nato per celebrare l'eccellenza, la ricerca, l'innovazione e la sostenibilità del mondo della nautica, e promuovere l'immagine degli espositori del Salone Nautico di Genova. La giuria, presieduta da Marina Porro, presidente del Salone del Mobile di Milano, e composta da esperti nazionali e internazionali provenienti da diversi settori, ha scelto i vincitori fra quasi cento candidature.



